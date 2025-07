Real Madrid : Rodrygo ne trouve pas de porte de sortie

Il faut sauver le soldat Rodrygo. De moins en moins utilisé depuis quelques mois au Real Madrid, notamment lors de la Coupe du Monde des Clubs, Rodrygo est désormais invité à quitter la Maison Blanche cet été. Problème : le marché des transferts bat son plein, avec plusieurs transferts pharaoniques déjà conclus par les clubs les plus riches d’Europe et aucun ne semble s’intéresser à l’international auriverde (33 sélections, 7 buts).

La suite après cette publicité

Le journal AS rappelle que Liverpool a déjà dépensé plusieurs centaines de millions d’euros pour des joueurs comme Florian Wirtz et Hugo Ekitike, sans même sonder l’entourage du Brésilien de 24 ans. C’est aussi le cas d’Arsenal, pourtant un temps associé à un intérêt pour Rodrygo, qui a déjà investi la somme colossale de 200 millions d’euros pour Zubimendi (70 millions), Madueke (56 millions) et Gyökeres (75 millions). Le Bayern Munich a également choisi de se tourner vers le Colombien Luis Díaz, actuel joueur des Reds, plutôt que vers Rodrygo. Le montant de 100 millions d’euros demandé par le Real Madrid peut être la principale cause de ce désintérêt. AS présente Tottenham comme l’un des derniers choix qui s’offrirait à l’ancien de Santos. Les Merengues pourraient-ils revoir leurs exigences à la baisse pour faciliter une vente ?