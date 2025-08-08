Real Madrid : une proposition étonnante arrive pour Rodrygo

Lundi, le Real Madrid a retrouvé le chemin du centre d’entraînement de Valdebebas pour la reprise. Ce vendredi, les joueurs de Xabi Alonso vont disputer leur premier match amical de l’été. Ils seront opposés à Leganés. Le coach espagnol et son staff pourront continuer le travail entamé lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur leurs choix. Concernant Rodrygo, c’est déjà tout vu. Le Brésilien n’entre pas dans les plans du coach, qui lui a fait savoir qu’il n’aurait pas un rôle de premier plan s’il devait rester dans la capitale espagnole.

La direction est sur la même longueur d’onde que son nouvel homme fort concernant le joueur de 24 ans. Il est l’élément qui sera sacrifié cet été si une bonne proposition arrive. Sauf qu’aucune proposition n’est arrivée cet été d’après la presse espagnole. Pourtant, Tottenham, qui veut recruter le joueur, compte mettre 90 M€ sur la table selon AS. Mais pour le moment, leur offre se fait attendre. Les Spurs sont intéressés par le Brésilien, tout comme Liverpool. Mais il n’est visiblement pas l’option prioritaire, puisque les Reds veulent faire sauter la banque pour Alexander Isak (Newcastle), tout en gardant un œil sur Bradley Barcola.

Arsenal veut miser sur un prêt

Toujours en Angleterre, la destination favorite du joueur en cas de départ, Arsenal suit son cas. Le Times révèle que les Gunners pensent toujours à lui. Ils souhaitent obtenir un prêt de l’attaquant de 24 ans. En effet, ils ont déjà dépensé environ 225 M€ cet été pour recruter Martin Zubimendi, Viktot Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard et Kepa Arrizabalaga. Mikel Arteta réclame encore à ses dirigeants un milieu de terrain créatif ainsi qu’un élément offensif, capable de jouer sur l’aile gauche.

Les pensionnaires de l’Emirates Stadium pensent donc à un prêt de Rodrygo comme l’expliquent le Times et Sport. Les Merengues, qui privilégient plutôt un transfert entre 90 et 100 M€, ne sont pas forcément pour cette solution étonnante. Malgré tout, Sport précise que ce type d’opération, qui n’avait pas été évaluée jusqu’à présent, pourrait prendre du poids dans la dernière ligne droite du mercato. La valeur du joueur sous contrat jusqu’en 2028 pourrait augmenter en cas de prêt réussi. Un prêt avec une option d’achat obligatoire pourrait aussi être une solution pour le joueur, dont l’avenir à Madrid est incertain. Le média ibérique précise qu’Arsenal mise d’ailleurs sur le fait qu’il aura peu de minutes au sein de la Casa Blanca pour convaincre le club et le Brésilien.