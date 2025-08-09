FC Barcelone : Gérard Martín, Roony Bardghji et Marc Bernal toujours sans numéro officiel

Encore un problème au FC Barcelone. Alors qu’un accord a été trouvé pour intégrer Gerard Martín et Marc Bernal à l’équipe première, les deux jeunes joueurs ne disposent toujours pas de numéro fixe. La direction attend de dégager suffisamment de marge salariale avant de pouvoir les inscrire officiellement. Le club donne la priorité à l’enregistrement de Joan García, puis Rashford et Szczesny. Les jeunes passeront après, si la règle du 1:1, liée à la vente des places VIP, peut s’appliquer. Même problème concernant la pépite, Roony Bardghji, qui n’est toujours pas inscrite officiellement avec le Barça.

En parallèle, le cas Ter Stegen continue de bloquer certaines manœuvres financières. Le gardien allemand refuse de signer son rapport médical, empêchant toute réutilisation de son salaire avant janvier. Malgré cela, le Barça appliquera bien les hausses salariales prévues pour Martín et Bernal cette saison. Flick croit beaucoup en Bernal, pressenti pour être le futur patron du milieu blaugrana selon Sport. Côté départs, Romeu, Fort et Iñaki Peña sont poussés vers la sortie, et une offre surprise de Como pour le gardien pourrait offrir une bouffée d’air bienvenue au club.