Le Real Madrid blinde sa pépite Gonzalo Garcia

Le Real Madrid compte bien sur Gonzalo Garcia pour la saison prochaine. La révélation de la dernière Coupe du Monde des Clubs, compétition où il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, vient de signer un nouveau contrat avec son club formateur. Et le club de la capitale espagnole a fixé une sacrée clause libératoire à son jeune joueur, à hauteur d’un milliard d’euros.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF et Gonzalo García se sont mis d’accord pour prolonger le contrat de notre joueur, qui reste lié au club pour les cinq prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030. Gonzalo García a rejoint le Real Madrid en 2014 alors qu’il n’avait que 10 ans et a fait partie de notre centre de formation pendant dix saisons, jouant les deux dernières avec Castilla», indique le communiqué des Merengues.