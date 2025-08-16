Menu Rechercher
Barça : Joan Garcia est inscrit en Liga

Par André Martins
1 min.
Joan García Colomer @Maxppp
Majorque Barcelone

La lumière au bout du tunnel pour Joan García. Le portier espagnol du FC Barcelone est inscrit en Liga, et donc disponible pour le déplacement à Majorque ce samedi, dans le cadre de la première journée. Grâce à la validation de la commission médicale à propos de la blessure de Marc-André ter Stegen, le Barça a pu libérer de la masse salariale et respecter le fair-play financier fixé. Le portier apparaît bien sur le site de la Liga.

Il s’agit là d’une très bonne nouvelle mais il reste encore du travail pour les Culés, malgré les propos de Joan Laporta hier, affirmant que «si (Hansi) Flick le souhaite, Joan García et (Marcus) Rashford peuvent jouer demain (samedi).» Or, Marcus Rashord n’est toujours pas retenu par la ligue espagnole. Il devrait tout de même être du voyage aux Baléares en espérant recevoir une bonne nouvelle dans la journée.

