Rennes : la réaction à chaud Valentin Rongier

Drôle de soirée pour Valentin Rongier. Ce vendredi, le milieu de terrain de 30 ans retrouvait son ancien club, l’Olympique de Marseille, pour l’ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 1. Des retrouvailles heureuses puisque les Rennais l’ont finalement emporté sur le gong grâce à une réalisation de Ludovic Blas. Capitaine du soir, l’ancien Nantais savourait logiquement cette victoire de prestige. «Je suis très content de la manière dont l’équipe s’est comportée, on a pas lâché, on savait qu’on allait avoir des opportunités, il y a eu une solidarité exceptionnelle, on peut et on doit faire mieux dans le jeu mais c’est une très belle soirée. Sur le capitanat ? Nous sommes plusieurs, on est quelques joueurs, Seko (Fofana), Brice (Samba), je pense à d’autres, c’est à nous d’accompagner les plus jeunes, je suis très content, ça montre mon engagement et à quel point je suis 100 % rennais maintenant», a tout d’abord reconnu l’ancien Marseillais au micro de Ligue1+. Relancé sur le scénario de cette rencontre, Rongier a par ailleurs reconnu avoir eu une petite discussion avec Habib Beye avant la rencontre.

«J’ai parlé avec le coach forcément, on a eu un tête à tête cette semaine, il avait besoin d’informations, notamment sur les sorties de balle. On voulait les presser sur leurs ballons arrêtés, sur les 6 mètres, ils prennent des risques, on l’a vu. On voulait casser les relations entre le gardien, les défenseurs, ça a fonctionné jusqu’à ce qu’on soit 10, même en les connaissant par coeur, il y avait de la fatigue donc on a évolué en bloc bas après pour opérer en contre attaque et ça nous a souri ce soir. Encore une fois, je souligne la solidarité qui était exceptionnelle». Fier de la prestation de ses coéquipiers, le Français a également profité de ce passage face aux médias pour louer le travail de son nouvel entraîneur, Habib Beye. «Le coach a une exigence du plus haut niveau, il a connu ça donc il ne laisse rien au hasard, on doit faire attention, on ne doit pas s’enflammer, quand on ne respecte pas le football, il nous punit, donc on va profiter, fêter car c’est un très bon résultat mais on va se remettre au travail». Pour conclure, celui qui a été critiqué pour son choix de rejoindre Rennes au cours de l’été a également tenu à envoyer un message aux fans. «Un grand bravo à tout le public ce soir, ils ont mis une superbe ambiance, on va pouvoir compter sur eux cette année, on va essayer de leur rendre de la meilleure des manières. On veut remettre le Stade Rennais à sa place, en Europe, le plus haut possible, on ne se fixe pas de limites. L’année dernière, le Stade Rennais n’a pas fini à la place qu’il mérite donc on va essayer de corriger ça». Voilà qui est dit !