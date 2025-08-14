Le Real Madrid tente deux recrues inattendues

Mardi prochain, le Real Madrid sera de retour aux affaires en Liga. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont croiser le fer avec Osasuna lors de la première journée. L’occasion de voir à l’œuvre la formation chapeautée à présent par Xabi Alonso, notamment les recrues estivales Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras. On pourrait presque ajouter Gonzalo Garcia, qui est l’invité surprise de cette équipe. Mais ce n’est pas trahir un secret que de dire que le nouveau coach, ainsi que son staff, aimeraient avoir d’autres renforts. Dans l’idéal, Xabi Alonso ne serait pas contre un joueur supplémentaire dans l’entrejeu. D’autant qu’il doit composer sans Jude Bellingham, absent au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Bellingham a conseillé une recrue

Dans la semaine, AS a expliqué que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a testé une solution d’appoint en positionnant David Alaba au milieu dans un rôle défensif. Le polyvalent autrichien a déjà évolué à ce poste, lui dont le club aurait voulu se séparer cet été en raison de son énorme salaire et de ses blessures à répétition. Avec cette option envisagée par Xabi Alonso, il pourrait avoir un peu de temps de jeu, car les places sont déjà prises en défense. Malgré tout, les Merengues scrutent le marché. Leur priorité pour le milieu de terrain se nomme Rodri. Un intérêt qui ne laisse pas l’Espagnol insensible. Il envisage de quitter Manchester City seulement pour la Casa Blanca. Conscient de tout cela, le club anglais essaye de le prolonger.

Mais la Cadena SER indique que le Ballon d’Or 2024 calme le jeu. Un signe qu’une porte peut s’ouvrir dans un an, lui dont le bail s’achève en 2027. En attendant, les Madrilènes continuent de sonder le marché. Ce jeudi, le Daily Mail révèle que le club espagnol a coché le nom d’Adam Wharton. Âgé de 21 ans, le milieu de Crystal Palace sort d’une saison à 27 matches toutes compétitions confondues, dont 21 en tant que titulaire (2 assists). Le week-end dernier, il était titulaire lors du Community Shield remporté face à Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2029, il possède un profil polyvalent ainsi qu’une grande intelligence de jeu. Cela n’a pas échappé à Jude Bellingham, qui a d’ailleurs soufflé son nom à sa direction et estime qu’il correspond parfaitement à ce qu’attend Xabi Alonso assure le Daily Mail.

Wharton ou Konaté cet été ?

Et la possible inscription de Franco Mastantuono en équipe réserve madrilène, pourrait libérer une place pour une recrue estivale supplémentaire qui pourrait donc être Wharton. Aucun prix n’a filtré, mais sa valeur marchande est estimée à 45 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Mais le dernier renfort de l’été 2025 pourrait aussi être un défenseur. Ce jeudi, AS explique que le Real Madrid est très attentif à ce qui se passe du côté de Liverpool. En effet, les Reds ont bouclé l’arrivée du défenseur central Giovanni Leoni (Parme) pour 30 M€. Le club de la Mersey est également en train de faire son possible pour signer Marc Guehi, qui est également un spécialiste du poste.

L’Anglais s’est déjà mis d’accord avec le LFC et attend désormais qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les Eagles et les Reds. Ces deux arrivées dans le secteur défensif anglais sont une bonne chose pour le Real Madrid, qui est toujours très intéressé par Ibrahima Konaté. L’idée était de recruter le Français dans un an, une fois qu’il serait libre, et d’avancer avec les joueurs en place comme Huijsen, Militão et Rüdiger. Mais tout a changé ces derniers jours. Florentino Pérez et ses équipes n’excluent pas de bouger pour Konaté, qui leur a déjà donné son accord pour cet été ou le prochain. La possibilité d’un transfert de dernière minute sur ce marché avec une offre entre 20 et 25 M€ prend de l’ampleur dans les bureaux de Valdebebas. Le Real Madrid nous réserve donc encore au moins une surprise cet été.