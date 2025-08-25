Arsenal veut encore piquer une cible de Tottenham

Décidément Arsenal veut continuer à jouer de mauvais tours à son rival historique de Tottenham. Alors que les Spurs veulent renforcer leur défense et tentent d’obtenir un prêt avec obligation d’achat de Piero Hincapié (23 ans), les Gunners sont entrés dans la danse selon The Athletic. Défenseur central pouvant jouer latéral gauche, l’Équatorien dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Une somme importante pour le club londonien qui a déjà déboursé plus de 293 millions d’euros cet été. Arsenal aimerait donc diminuer ce montant. Néanmoins, Arsenal va devoir faire partir des indésirables avant de se renforcer. Ainsi, Jakub Kiwior qui plaît au FC Porto et Oleksandr Zinchenko sont considérés comme possibles partants. Les Gunners ont déjà joué un sale tour à Tottenham avec l’arrivée d’Eberechi Eze que Tottenham souhaitait également.