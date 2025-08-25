Menu Rechercher
Liga

Real Madrid : la réponse cash de Vinícius Júnior à ses détracteurs

Oviedo 0-3 Real Madrid

Remplaçant au coup d’envoi, Vinícius Júnior a finalement fait parler de lui lors de la victoire du Real Madrid contre Ovideo en Liga ce dimanche (3-0). Passeur décisif pour le doublé de Kylian Mbappé puis buteur, le Brésilien - provocateur - a en revanche été la cible de sifflets et d’insultes des supporters locaux.

Après la rencontre, le joueur de 25 ans ne s’est cependant pas fait prier pour répondre à ses détracteurs en publiant une photo sur son compte Instagram avec un doigt sur son oreille et la légende : «je suis comme ça». En conférence de presse, Xabi Alonso a préféré revenir sur la performance de son protégé : «Vini a été important, avec son but et sa passe décisive. Et c’est ce que je veux».

