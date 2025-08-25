Menu Rechercher
Algérie : la date de la prochaine liste de Vladimir Petkovic est connue

Par André Martins
La Fédération Algérienne de Football (FAF) a annoncé, dans un communiqué publié dimanche, la date à laquelle le sélectionneur Vladimir Petković dévoilera la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Fennecs. L’annonce aura lieu ce jeudi à 11h, lors d’une conférence de presse au stade Nelson Mandela de Baraki.

Avec des matchs contre le Botswana (le 4 septembre à Tizi-Ouzou) et la Guinée (le 8 septembre à Casablanca), la sélection algérienne aura l’occasion de faire un pas décisif vers la qualification pour la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

