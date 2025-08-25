Arsenal : Bukayo Saka devrait être absent quatre semaines

Bukayo Saka devrait manquer le déplacement d’Arsenal à Liverpool dimanche, ainsi que les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde de l’Angleterre face à Andorre et à la Serbie, rapporte la BBC. Touché aux ischio-jambiers lors de la large victoire contre Leeds United (5-0), l’ailier de 23 ans avait été remplacé par Leandro Trossard à la 53e minute de jeu. Il serait absent environ quatre semaines.

La suite après cette publicité

De son côté, Martin Ødegaard, touché à l’épaule lors du même match, est incertain pour affronter Liverpool. Le capitaine des Gunners a quitté le terrain en première période, visiblement souffrant, et a été aperçu avec l’épaule en écharpe. L’équipe de Mikel Arteta reste toutefois optimiste quant à une absence de courte durée pour lui comme pour Saka.