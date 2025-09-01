Piero Hincapié prêté à Arsenal

L’équipe du Bayer Leverkusen championne d’Allemagne 2024 perd un nouvel élément clé. Arsenal a réussi à attirer le défenseur équatorien Piero Hincapié sous la forme d’un prêt.

La suite après cette publicité

«L’international équatorien Piero Hincapie nous rejoint en provenance du Bayer Leverkusen dans le cadre d’un prêt d’une saison. Le défenseur de 23 ans a disputé plus de 100 matches pour Leverkusen depuis son arrivée en 2021, jouant un rôle clé dans le titre de champion d’Allemagne remporté par le club en 2023/24», indique le communiqué.