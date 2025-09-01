Menu Rechercher
Commenter 22
Officiel Premier League

Piero Hincapié prêté à Arsenal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Piero Hincapie @Maxppp

L’équipe du Bayer Leverkusen championne d’Allemagne 2024 perd un nouvel élément clé. Arsenal a réussi à attirer le défenseur équatorien Piero Hincapié sous la forme d’un prêt.

La suite après cette publicité
Arsenal
The final piece of the puzzle 🧩

Piero Hincapie is a Gunner 🤝
Voir sur X

«L’international équatorien Piero Hincapie nous rejoint en provenance du Bayer Leverkusen dans le cadre d’un prêt d’une saison. Le défenseur de 23 ans a disputé plus de 100 matches pour Leverkusen depuis son arrivée en 2021, jouant un rôle clé dans le titre de champion d’Allemagne remporté par le club en 2023/24», indique le communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Leverkusen
Piero Hincapié

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Piero Hincapié Piero Hincapié
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier