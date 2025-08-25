Menu Rechercher
Real Madrid, OM : le message énigmatique de Dani Ceballos

Dani Ceballos, sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp

Dani Ceballos vers un départ du Real Madrid ? Après la victoire de son équipe sur le terrain d’Oviedo en Liga (0-3), le milieu de terrain espagnol a semé le doute sur son avenir en publiant une photo de lui en plein match sur Instagram, accompagnée du message «Last dance» ainsi que d’un emoji de remerciement.

Madrid Xtra
🚨 BREAKING: Dani Ceballos on IG. 🤨
Depuis plusieurs semaines, Ceballos alimente les spéculations en interagissant, à coups de likes et de commentaires, avec des contenus le liant au Betis Séville, son club formateur, et désormais l’OM qui serait sur le coup. En cas de départ, le Real Madrid ne compterait plus que cinq milieux de terrain, laissant Xabi Alonso et la direction sportive face à un dilemme : recruter ou faire confiance à l’effectif actuel.

