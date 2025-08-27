La méthode Xabi Alonso bouleverse les codes au Real, le Barça fonce sur une pépite de Liga

Xabi Alonso impose sa méthode stricte au Real Madrid

Xabi Alonso a imposé une concurrence totale au Real Madrid en rompant avec la hiérarchie instaurée par Ancelotti, envoyant même Vinicius sur le banc face à Oviedo. Cette rotation, qui a touché plusieurs cadres, a montré que plus aucun joueur n’est intouchable et que la méritocratie prime désormais. Vinicius, longtemps protégé, voit sa position fragilisée, y compris dans la négociation de son renouvellement, malgré sa réponse sur le terrain avec un but et une passe décisive. Xabi applique une gestion naturelle des rotations, inspirée de son passage à Leverkusen, pour maintenir tout l’effectif impliqué. Ce nouveau contexte pourrait aussi relancer certains joueurs et ouvrir la porte à un départ pour d’autres.

Le Barça prépare l’avenir

Le FC Barcelone suit attentivement Karl Etta Eyong, jeune attaquant camerounais de 21 ans en vue à Villarreal, mais sans précipitation pour un transfert immédiat. Après un début de saison prometteur et une saison précédente remarquée avec 19 buts et 6 passes décisives, il est considéré comme une option future plutôt qu’une priorité immédiate, surtout avec les contraintes du fair-play financier. Son agent est très actif sur le marché, tandis que Villarreal cherche à prolonger son contrat et augmenter sa clause pour sécuriser le joueur. La clause exacte reste incertaine, allant selon les sources de 5 à 30 millions d’euros, avec Cadix conservant 50 % d’un futur transfert. Le Barça continue de suivre ses performances tout en évaluant ses possibilités pour le mercato hivernal.

L’interminable feuilleton Isak

Alexander Isak n’a pas changé d’avis. Il est toujours déterminé à partir de Newcastle. L’attaquant suédois reste ferme sur son souhait de rejoindre Liverpool malgré les efforts des Magpies pour le retenir. Les Reds ont vu leur offre de 129 M€ refusée, Newcastle exigeant toujours environ 176 M€. Le président Yasir Al-Rumayyan et les directeurs Jamie Reuben et Jacobo Solis ont tenté de convaincre Isak de rester et de réintégrer l’équipe, mais le joueur ne veut rien savoir. La saga devrait durer jusqu’à la fin du mercato.