Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid entrent en guerre pour Kobbie Mainoo

Talent de la formation de Manchester United, Kobbie Mainoo (20 ans) n’entre pas vraiment dans les plans de son coach Ruben Amorim en ce début de saison. Le joueur anglais est ouvert à un départ alors que le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sont sur le coup.

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kobbie Mainoo, à Manchester United @Maxppp

Grand espoir de Manchester United, Kobbie Mainoo (20 ans) n’est pas vraiment dans les plans du coach Ruben Amorim. Pas utilisé lors des deux premiers matches contre Arsenal (0-1) et Fulham (1-1), le jeune international anglais doit ronger son frein sur le banc. L’an dernier ce n’était pas évident pour lui aussi avec 37 apparitions pour 2 buts et 1 passe décisive.

La situation du natif de Stockport devrait vite évoluer. En effet, le club anglais va prendre une décision pour son avenir au cours des prochaines heures. Frustré par son rôle secondaire depuis l’arrivée de Ruben Amorim, Kobbie Mainoo serait ouvert à un départ même s’il aimerait également reprendre sa place de titulaire avec les Red Devils.

L’Atlético et le Real Madrid à l’affût

Du côté de Manchester United, le club n’est pas forcément ouvert à un départ en prêt et même un transfert ne serait pas idéal, car il pousserait les Mancuniens à devoir recruter pour le remplacer. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Kobbie Mainoo voit en parallèle les discussions pour une prolongation tourner au ralenti.

Selon le Daily Mail, plusieurs clubs sont intéressés par Kobbie Mainoo. Outre plusieurs écuries de Premier League, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid sont sur le coup. Les deux formations espagnoles seraient toutefois plutôt favorables à un prêt. Une formule qui n’enchante pas les Red Devils.

Pub. le - MAJ le
