La Juventus au soutien de Weston McKennie après des insultes racistes contre Parme

Après la victoire de la Juventus face à Parme dimanche en Serie A (2-0), Weston McKennie a été victime d’insultes racistes proférées par des supporters parmesans. Entré à la 89e minute de jeu, le milieu de terrain américain s’entraînait sur la pelouse après le match avec ses coéquipiers remplaçants non utilisés au moment des faits. Le club turinois a réagi dans la foulée, en publiant un communiqué qui condamne fermement l’incident et annonce sa coopération avec les autorités compétentes pour identifier les responsables.

«Ce soir, à l’issue du match contre Parme, Weston McKennie a été la cible d’expressions discriminatoires à caractère raciste de la part de certaines personnes présentes dans le secteur visiteurs, alors qu’il s’entraînait sur le terrain avec ses coéquipiers n’ayant pas participé à la rencontre. La Juventus condamne fermement cet épisode ainsi que toute forme de racisme, et apportera sa pleine collaboration aux instances de justice sportive afin d’identifier les responsables», indique la Vieille Dame sur ses réseaux sociaux. La Gazzetta dello Sport rappelle qu’en avril dernier, la police de Turin avait émis 174 interdictions de stade à l’encontre de supporters, avec l’aide de la Juventus, à la suite d’insultes racistes visant Romelu Lukaku (Naples).