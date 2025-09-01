Nico Gonzalez rejoint l’Atlético de Madrid

Départ de la Juventus pour Nico Gonzalez (28 ans). Le joueur arrivé définitivement cet été de la Fiorentina après avoir joué un an en prêt avec le club turinois change déjà d’air. En effet, il rejoint les Espagnols de l’Atlético de Madrid sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire sous conditions de 33 millions d’euros.

«Après une saison passée à la Juventus, Nico González et la Juventus se séparent. L’attaquant argentin poursuivra sa carrière à l’Atlético Madrid, où il est prêté avec option d’achat, ce qui pourrait devenir un transfert obligatoire si certaines conditions sont remplies en cours de saison», peut-on lire dans un communiqué.