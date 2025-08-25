Le Paris FC vise Arthur et Pierre Lees-Melou

Défait par l’Olympique de Marseille lors de la 2e journée de Ligue 1, le Paris FC continue de s’activer sur le mercato estival. Si le dossier Hamari Traoré semble échapper aux Franciliens puisque, selon nos dernières informations, l’OGC Nice est désormais en pole position, le club parisien active d’autres pistes. Dans cette optique et d’après L’Equipe, le PFC s’intéresserait à Arthur, l’arrière qui évolue à Leverkusen, avec qui il est lié jusqu’en 2028.

Pour rappel, le Brésilien de 22 ans a participé à 20 rencontres de Bundesliga et 5 de C1 la saison dernière. Mais ce n’est pas tout. Visé en début de mercato, Pierre Lees-Melou, sous contrat avec Brest jusqu’en 2027, reste toujours dans les radars du promu. Le quotidien français précise, à ce titre, que les discussions auraient repris de manière très sérieuse avec le SB29. Reste désormais à savoir si les différentes parties trouveront un terrain d’entente.