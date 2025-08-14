Real Madrid : la première déclaration polémique de Franco Mastantuono

Fraîchement arrivé à Madrid, Franco Mastantuono était présenté du côté du Santiago Bernabéu ce jeudi. Et forcément, les journalistes couvrant l’actualité du club de la capitale l’ont bombardé de questions. On l’a notamment interrogé sur ses références dans le monde du foot, et ses propos font déjà parler sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Pour moi, Lionel Messi est le meilleur joueur du monde », a ainsi indiqué l’Argentin, mentionnant ainsi l’un des grands ennemis historiques du club madrilène. Il s’est tout de même rattrapé derrière en mentionnant une légende du club : « il y a Alfredo Di Stéfano aussi, que je n’ai pas pu voir ».