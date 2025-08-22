Ruben Dias prolonge à Manchester City

Ruben Dias a prolongé son contrat avec Manchester City. Arrivé en 2020 pour 70 M€ en provenance de Benfica, le défenseur central est devenu le pilier de l’arrière-garde des Skyblues, qui ont décidé de le récompenser, malgré une dernière saison plus moribonde.

La suite après cette publicité

Le Portugais est maintenant lié au club anglais jusqu’en 2029. Il aura alors 32 ans. «Je suis tellement fier de représenter ce grand club. C’est à City que je veux être : au sommet de ce sport, en compétition pour les trophées. L’ambition du club rejoint parfaitement la mienne et, en tant que footballeur, il n’y a rien de mieux», se réjouit le numéro 3.