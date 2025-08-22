Menu Rechercher
Ruben Dias prolonge à Manchester City

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ruben Dias à Manchester City @Maxppp

Ruben Dias a prolongé son contrat avec Manchester City. Arrivé en 2020 pour 70 M€ en provenance de Benfica, le défenseur central est devenu le pilier de l’arrière-garde des Skyblues, qui ont décidé de le récompenser, malgré une dernière saison plus moribonde.

Manchester City
We're delighted to announce that @rubendias has extended his contract at City until 2029 ✍️🩵
Le Portugais est maintenant lié au club anglais jusqu’en 2029. Il aura alors 32 ans. «Je suis tellement fier de représenter ce grand club. C’est à City que je veux être : au sommet de ce sport, en compétition pour les trophées. L’ambition du club rejoint parfaitement la mienne et, en tant que footballeur, il n’y a rien de mieux», se réjouit le numéro 3.

