La gestion ahurissante de Leicester avec Bilal El Khannouss

C’est un joueur pour le moins convoité sur le marché des transferts, encore plus après sa grosse saison. Débarqué l’été dernier à Leicester en provenance de Genk, Bilal El Khannouss avait tout de la bonne pioche pour les Foxes. L’international marocain avait été acheté plus de 23 millions d’euros par Leicester, qui espérait renforcer son entrejeu. Si le jeune joueur de 21 ans a été brillant avec le club anglais, il n’a pas pu empêcher la relégation des siens en Championship. Mais après une saison réussie, il a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes.

Depuis le début du mercato, il semblait inconcevable de voir l’international marocain (22 sélections) rester une saison supplémentaire chez les Foxes, encore plus en D2 anglaise. Et les clubs ont tour à tour montré un intérêt pour le joueur. Ils ont été nombreux. Mais à quelques jours de la fin du mercato, Bilal El Khannouss est toujours sous contrat avec Leicester. Pourtant, les offres n’ont pas manqué. Mais selon nos informations, Leicester bloque en réalité toutes les propositions reçues, comme celle de Crystal Palace.

Leicester bloque les offres

Le club anglais, qui vient de perdre Eberechi Eze, a formulé une offre d’environ 30 millions pour la pépite marocaine. Ce qui correspondait à ce que souhaitait Leicester. Mais la direction des Foxes a refusé cette offre, exigeant que plus de 50 % de la somme soit payée directement cet été. La raison ? Leicester doit encore une coquette somme à Genk (environ 15 millions). Dans ce sens, Leicester pousse actuellement Bilal El Khannouss vers l’Arabie saoudite, puisque le club d’Al-Ittihad est intéressé. Mais le joueur l’a signifié à sa direction : hors de question d’accepter de rejoindre la Saudi Pro League. À quelques mois d’une CAN à domicile, il ne pense qu’au projet sportif et ne veut pas signer là-bas.

Une décision qui n’arrange pas Leicester, qui veut donc absolument le contraindre à rejoindre le club saoudien dans les dernières heures du mercato, faute de mieux. D’après nos indiscrétions, Stuttgart est aussi revenu à la charge ces dernières heures. Le club allemand avait formulé une première offre il y a quelques semaines, autour de 20 millions d’euros, logiquement refusée par Leicester. Mais avec la très grosse vente de Woltemade à Newcastle (90 millions), Stuttgart dispose désormais de liquidités et prépare une nouvelle offre ce jeudi soir, qui devrait se rapprocher de ce que souhaite Leicester en termes de montant. Reste à savoir si le club anglais refusera encore une fois cette proposition pour tenter de faire céder le joueur. Celui-ci, qui attend depuis très longtemps un dénouement dans ce dossier, veut toujours évoluer en Europe la saison prochaine, et le championnat allemand correspond pleinement à ses ambitions sportives.