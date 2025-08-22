Ligue 1
Le groupe du PSG face à Angers sans Kvaratskhelia
Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Angers dans le cadre de la 2ᵉ journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Pour cette rencontre, João Neves fait son retour dans le groupe après son absence lors du premier match de la saison pour suspension. Senny Mayulu, lui, reste encore forfait en raison d’une blessure, tout comme Khvicha Kvaratskhelia, qui aurait une gêne musculaire.
Plusieurs joueurs ne sont pas retenus par Luis Enrique pour cette rencontre : Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe et Arnau Tenas. En revanche, le club fait confiance à ses jeunes talents, avec Kamara et Mbaye intégrés dans le groupe pour cette rencontre. Le coup d’envoi est prévu à 20h45.
