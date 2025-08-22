Menu Rechercher
L’entraîneur de Crystal Palace scelle l’avenir d’Eze

Eberechi Eze s’apprête à quitter Crystal Palace pour rejoindre Arsenal, appelé à combler le vide laissé par la longue blessure au genou de Kai Havertz. Le club londonien, qui avait rapidement identifié le milieu offensif anglais comme cible prioritaire, a trouvé un accord avec Palace pour un transfert d’environ 78 millions d’euros, un montant similaire à celui proposé par Tottenham, également intéressé depuis plusieurs semaines.

Sky Sports News
"I don't think he'll {Eze} play for us again"

Crystal Palace boss Oliver Glasner is frustrated with the club's business in the transfer window, and says his squad is short on numbers 🔴🔵
Crystal Palace voit ainsi partir l’un de ses éléments les plus précieux, une situation que son entraîneur Oliver Glasner a commentée avec franchise : « Je ne pense pas qu’il [Eze] jouera encore pour nous ». Le technicien autrichien déplore le manque de profondeur de son effectif et la rapidité avec laquelle ce dossier a été mené, soulignant les difficultés que le club devra surmonter pour compenser la perte d’un joueur clé. Ce transfert marque la fin d’une aventure pour Eze.

