Enorme coup dur pour le FC Barcelone et le Nou Camp !

Quand reverra-t-on le FC Barcelone au Nou Camp ? Les plus optimistes pariaient sur la réception de Valence en Liga le 14 septembre prochain. Certes, il aurait fallu imposer une jauge de spectateurs fixée à 27 000 spectateurs, mais au moins, le club aurait pu faire un pas de plus dans cette aventure qui a pris un mauvais virage. Les travaux ont pris beaucoup de retard, et alors qu’on imaginait initialement un retour en début d’année 2025, la date n’a pas arrêté d’être repoussée.

La suite après cette publicité

La rencontre face à Valence avait déjà été compromise hier. Le club n’a pas reçu le certificat définitif de construction délivré par la mairie de Barcelone mais restait confiant quant à la réception du récépissé et de sa conformité dans les délais. Dans le même temps, le Barça a demandé à l’UEFA de disputer son premier match de Ligue des Champions cette saison à l’extérieur afin de lui laisser un petit temps supplémentaire pour terminer certains travaux et être prêt pour recevoir dans son antre lors de la 2e journée de la phase de championnat.

La suite après cette publicité

Le Barça devra jouer à Montjuïc « pendant quelques mois encore »

Cette requête a été acceptée selon Catalunya Ràdio. L’enjeu est important, car dans les textes de l’institution européenne, un club ne peut pas changer de stade comme bon lui semble. Il lui faut obtenir une licence, réattribuée à chaque nouvelle étape de la compétition. Cela fait déjà plusieurs mois que les Culés envisagent de nouveaux retards dans la livraison finale des travaux. Des solutions de replis ont déjà été réfléchies au stade olympique de Montjuïc, à Montilivi (Gérone) et même à Mestalla (Valence). Cela en prend visiblement le chemin.

L’adjoint au maire de Barcelone en charge de la sécurité a lâché le morceau sur RAC 1. Selon lui, le club « n’a pas présenté le certificat d’achèvement des travaux, condition indispensable à la demande du permis d’ouverture initial. » Et de conclure que le Barça devra jouer à Montjuïc « pendant quelques mois encore. » Petit problème ici aussi, ce stade accueille un concert de Post Malone la veille de la réception de Valence. Il faut trouver ailleurs. Et dire que les Blaugranas avaient misé sur un Camp Nou tout neuf, et profiter de cette nouvelle machine à cash. Il va falloir attendre… un certain temps.