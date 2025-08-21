La France veut voler une pépite du Real Madrid à l’Espagne !

C’est un sujet qui touche de plus en plus de pays en Europe et à travers le monde. La problématique des binationaux crée de plus en plus de casse-tête auprès des fédérations, et la France, comme l’Espagne, le savent bien. Nos voisins ibériques ont par exemple dû faire face à plusieurs gros cas ces dernières années, à l’image de Lamine Yamal et de Dean Huijsen, où ils ont été gagnants, et d’autres comme Nico Paz ou Alejandro Garnacho où ils ont vu le joueur leur échapper des mains.

La suite après cette publicité

Il faut dire que les deux pays ont des centres de formation particulièrement performants, et sont peut-être même les deux références en termes de formation de joueurs ces dernières années en Europe. Mais cette fois, Français et Espagnols vont se battre pour le même joueur, ce qui n’était pas arrivé dernièrement, puisque dans les dossiers Aymeric Laporte et Robin Le Normand, la France n’avait pas vraiment fait de forcing pour les convaincre.

La France est passée à l’attaque

Effectivement, comme l’indique AS, la France tente de "voler" un joueur du Real Madrid qui évolue pour l’instant avec l’Espagne. Il s’agit de Leo Lemaitre, défenseur central de 16 ans seulement, né en Espagne d’un père français et d’une mère espagnole, et possédant déjà la double nationalité. Joueur plutôt costaud du haut de son mètre 93, il fait partie des défenseurs les plus prometteurs du pays ibérique, et est un joueur indiscutable dans sa catégorie d’âge au Real Madrid, tout comme il a souvent été sélectionné par les équipes de jeunes de la Roja.

La suite après cette publicité

Seulement, il n’a pas été inclus dans la dernière convocation U17 de l’Espagne, et la FFF en a pris note. Le média précise que les dirigeants du foot français sont déjà venus toquer à sa porte. Si son rêve est de jouer pour l’Espagne, il ne dirait pas forcément non à la France. Surtout que les Bleus vont participer au Mondial U17 en novembre, ce qui n’est pas le cas de l’Espagne. Un atout pour la France donc pour convaincre le joueur. Quoi qu’il en soit, à Madrid, tout le monde est convaincu qu’un superbe avenir l’attend…