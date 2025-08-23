Ligue 2 : Montpellier chute à Troyes, le Red Star étrille Guingamp
Début de la 3ème journée de Ligue 2 ce samedi après-midi. Troyes a décroché une victoire précieuse face à Montpellier (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Martin Adeline à la 31ème minute. Montpellier a joué une grande partie du match à dix après l’exclusion de Théo Sainte-Luce dès la 19ème minute, ce qui a considérablement compliqué la tâche des visiteurs. Les Héraultais de Zoumana Camara pointent désormais 10ème et pourraient chuter un peu plus avec les résultats du weekend.
Classement général Ligue 2 BKT
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Nancy
|7
|3
|+3
|2
|1
|0
|4
|1
|2
|Troyes
|7
|3
|+2
|2
|1
|0
|3
|1
|3
|Clermont
|5
|3
|+1
|1
|2
|0
|4
|3
|4
|ASSE
|4
|2
|+4
|1
|1
|0
|7
|3
|5
|Red Star
|4
|3
|+2
|1
|1
|1
|6
|4
|6
|Pau
|4
|2
|+2
|1
|1
|0
|3
|1
|7
|Amiens
|4
|3
|+1
|1
|1
|1
|5
|4
|8
|Reims
|4
|2
|+1
|1
|1
|0
|3
|2
|9
|Le Mans
|4
|3
|0
|1
|1
|1
|5
|5
|10
|Montpellier
|4
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|3
De son côté, Guingamp a subi une lourde défaite face au Red Star (0-4). Jovany Ikanga a brillé en inscrivant un doublé (23ème et 72ème minute), tandis que Saîf-Eddine Khaoui a marqué sur penalty à la 56ème minute, et Ryad Hachem a délivré deux passes décisives en plus de son but marqué à la 48ème. Une performance collective impressionnante qui permet au Red Star de s’affirmer dès les premières journées.
