Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 2

Ligue 2 : Montpellier chute à Troyes, le Red Star étrille Guingamp

Par Valentin Feuillette
1 min.
Camara @Maxppp
terminé - 14:00 Troyes 1 Montpellier 0
terminé - 14:00 Guingamp 0 Red Star 4

Début de la 3ème journée de Ligue 2 ce samedi après-midi. Troyes a décroché une victoire précieuse face à Montpellier (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Martin Adeline à la 31ème minute. Montpellier a joué une grande partie du match à dix après l’exclusion de Théo Sainte-Luce dès la 19ème minute, ce qui a considérablement compliqué la tâche des visiteurs. Les Héraultais de Zoumana Camara pointent désormais 10ème et pourraient chuter un peu plus avec les résultats du weekend.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Nancy Nancy 7 3 +3 2 1 0 4 1
2 Logo Troyes Troyes 7 3 +2 2 1 0 3 1
3 Logo Clermont Clermont 5 3 +1 1 2 0 4 3
4 Logo ASSE ASSE 4 2 +4 1 1 0 7 3
5 Logo Red Star Red Star 4 3 +2 1 1 1 6 4
6 Logo Pau Pau 4 2 +2 1 1 0 3 1
7 Logo Amiens Amiens 4 3 +1 1 1 1 5 4
8 Logo Reims Reims 4 2 +1 1 1 0 3 2
9 Logo Le Mans Le Mans 4 3 0 1 1 1 5 5
10 Logo Montpellier Montpellier 4 3 0 1 1 1 3 3
Voir le classement complet

De son côté, Guingamp a subi une lourde défaite face au Red Star (0-4). Jovany Ikanga a brillé en inscrivant un doublé (23ème et 72ème minute), tandis que Saîf-Eddine Khaoui a marqué sur penalty à la 56ème minute, et Ryad Hachem a délivré deux passes décisives en plus de son but marqué à la 48ème. Une performance collective impressionnante qui permet au Red Star de s’affirmer dès les premières journées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Red Star
Guingamp
Troyes
Montpellier

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Red Star Logo Red Star
Guingamp Logo Guingamp
Troyes Logo Troyes
Montpellier Logo Montpellier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier