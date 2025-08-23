Ligue 2 : Montpellier chute à Troyes, le Red Star étrille Guingamp

Début de la 3ème journée de Ligue 2 ce samedi après-midi. Troyes a décroché une victoire précieuse face à Montpellier (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Martin Adeline à la 31ème minute. Montpellier a joué une grande partie du match à dix après l’exclusion de Théo Sainte-Luce dès la 19ème minute, ce qui a considérablement compliqué la tâche des visiteurs. Les Héraultais de Zoumana Camara pointent désormais 10ème et pourraient chuter un peu plus avec les résultats du weekend.

De son côté, Guingamp a subi une lourde défaite face au Red Star (0-4). Jovany Ikanga a brillé en inscrivant un doublé (23ème et 72ème minute), tandis que Saîf-Eddine Khaoui a marqué sur penalty à la 56ème minute, et Ryad Hachem a délivré deux passes décisives en plus de son but marqué à la 48ème. Une performance collective impressionnante qui permet au Red Star de s’affirmer dès les premières journées.