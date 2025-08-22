Menu Rechercher
Ligue 2 : Nancy leader après sa victoire à Dunkerque, Le Mans surprend Bastia

Dunkerque 1-3 Nancy

La troisième journée de Ligue 2 débutait ce vendredi, et deux équipes ont su tirer leur épingle du jeu en haut du tableau : Nancy, vainqueur solide à Dunkerque (1-3), et Clermont, tombeur de Grenoble (2-1). Pour les Nancéiens, il s’agit là de leur deuxième succès consécutif après celui décroché contre Boulogne-sur-Mer (1-0). Les hommes de Pablo Correa s’en sont remis à Bouabdelli, buteur sur un service de Bokangu (10e), de Saint-Ruf (45e), et enfin de Brandon Bokangu, auteur du premier but de sa carrière en Ligue 2 (54e).

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Ajaccio Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo Clermont Clermont 5 3 +1 1 2 0 4 3
3 Logo ASSE ASSE 4 2 +4 1 1 0 7 3
4 Logo Pau Pau 4 2 +2 1 1 0 3 1
5 Logo Amiens Amiens 4 3 +1 1 1 1 5 4
6 Logo Montpellier Montpellier 4 2 +1 1 1 0 3 2
7 Logo Reims Reims 4 2 +1 1 1 0 3 2
8 Logo Troyes Troyes 4 2 +1 1 1 0 2 1
9 Logo Le Mans Le Mans 4 3 0 1 1 1 5 5
10 Logo Annecy Annecy 4 3 -1 1 1 1 3 4
11 Logo Laval Laval 3 3 0 0 3 0 5 5
12 Logo Dunkerque Dunkerque 2 3 -2 0 2 1 5 7
13 Logo Rodez Rodez 2 3 -4 0 2 1 1 5
14 Logo Guingamp Guingamp 1 2 -1 0 1 1 3 4
15 Logo Bastia Bastia 1 2 -1 0 1 1 1 2
16 Logo Grenoble Grenoble 1 3 -2 0 1 2 3 5
17 Logo Red Star Red Star 1 2 -2 0 1 1 2 4
18 Logo Boulogne Boulogne 0 1 -1 0 0 1 0 1
Voir le classement complet

Avec 7 points pris sur 9, Nancy est pour le moment leader du championnat, suivi de Clermont, qui a su renverser Grenoble après avoir concédé l’ouverture du score de Valls ce soir (60e). Sarikaya, contre son camp (64e), et Fakili (67e), ont finalement permis aux Auvergnats de l’emporter. Dans les autres rencontres, Le Mans a décroché son premier succès de la saison dans le temps additionnel face à Bastia sur un penalty de Dame Gueye (90+3e, 1-0), malgré un penalty sûrement oublié pour les visiteurs quelques secondes plus tard. Annecy est allé s’imposer sur la pelouse d’Amiens (0-1) grâce à Lajugie, tandis que Laval a accroché Rodez (1-1) grâce à Sanna, qui avait répondu à l’ancien Parisien Kenny Nagera.

