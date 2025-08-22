Ligue 2 : Nancy leader après sa victoire à Dunkerque, Le Mans surprend Bastia

La troisième journée de Ligue 2 débutait ce vendredi, et deux équipes ont su tirer leur épingle du jeu en haut du tableau : Nancy, vainqueur solide à Dunkerque (1-3), et Clermont, tombeur de Grenoble (2-1). Pour les Nancéiens, il s’agit là de leur deuxième succès consécutif après celui décroché contre Boulogne-sur-Mer (1-0). Les hommes de Pablo Correa s’en sont remis à Bouabdelli, buteur sur un service de Bokangu (10e), de Saint-Ruf (45e), et enfin de Brandon Bokangu, auteur du premier but de sa carrière en Ligue 2 (54e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Clermont 5 3 +1 1 2 0 4 3 3 ASSE 4 2 +4 1 1 0 7 3 4 Pau 4 2 +2 1 1 0 3 1 5 Amiens 4 3 +1 1 1 1 5 4 6 Montpellier 4 2 +1 1 1 0 3 2 7 Reims 4 2 +1 1 1 0 3 2 8 Troyes 4 2 +1 1 1 0 2 1 9 Le Mans 4 3 0 1 1 1 5 5 10 Annecy 4 3 -1 1 1 1 3 4 11 Laval 3 3 0 0 3 0 5 5 12 Dunkerque 2 3 -2 0 2 1 5 7 13 Rodez 2 3 -4 0 2 1 1 5 14 Guingamp 1 2 -1 0 1 1 3 4 15 Bastia 1 2 -1 0 1 1 1 2 16 Grenoble 1 3 -2 0 1 2 3 5 17 Red Star 1 2 -2 0 1 1 2 4 18 Boulogne 0 1 -1 0 0 1 0 1 Voir le classement complet

Avec 7 points pris sur 9, Nancy est pour le moment leader du championnat, suivi de Clermont, qui a su renverser Grenoble après avoir concédé l’ouverture du score de Valls ce soir (60e). Sarikaya, contre son camp (64e), et Fakili (67e), ont finalement permis aux Auvergnats de l’emporter. Dans les autres rencontres, Le Mans a décroché son premier succès de la saison dans le temps additionnel face à Bastia sur un penalty de Dame Gueye (90+3e, 1-0), malgré un penalty sûrement oublié pour les visiteurs quelques secondes plus tard. Annecy est allé s’imposer sur la pelouse d’Amiens (0-1) grâce à Lajugie, tandis que Laval a accroché Rodez (1-1) grâce à Sanna, qui avait répondu à l’ancien Parisien Kenny Nagera.