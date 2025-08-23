L2 : Saint-Étienne vient à bout de Boulogne-sur-Mer

Après un match nul face à Laval (3-3) et un récital offensif contre Rodez (4-0), l’AS Saint-Étienne défiait Boulogne-sur-Mer ce samedi soir lors de la troisième journée de Ligue 2. Dominateurs au cours du premier acte, les Stéphanois peinaient toutefois à déstabiliser le bloc défensif des locaux. Symbole de cette emprise stérile, Davitashvili était le seul joueur des Verts à cadrer une frappe dans les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 ASSE 7 3 +5 2 1 0 8 3 18 Boulogne 0 2 -2 0 0 2 0 2

Pour forcer le verrou, Eirik Horneland lançait alors Duffus et Cardona. Ce dernier se signalait d’ailleurs immédiatement mais sa tête manquait, elle aussi, de précision (63e). Inspiré, le portier de Boulogne, Ibrahim Koné, sauvait ensuite les siens en sortant au devant de Duffus (64e). A force de pousser, l’ASSE était enfin récompensée. Trouvé dos au but dans la surface, Moueffek transmettait à Davitashvili qui résistait à ses adversaires et fusillait Koné du pied droit (0-1, 74e). Avec cette victoire (1-0), l’ASSE enchaîne. Au classement, les Verts prennent la tête. Boulogne-sur-Mer est lanterne rouge.