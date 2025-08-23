Menu Rechercher
ASSE : Yvann Maçon plaît à l’AEK Athènes

Yvann Maçon provoque balle au pied face à Lorient @Maxppp

Alors qu’Yvann Maçon devait s’engager avec le Servette Genève il y a près d’un mois, l’opération n’avait pu aboutir. Aujourd’hui, le Guadeloupéen de 26 ans, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2027 et apparu à 10 reprises l’an passé en Ligue 1, est toujours sur le départ.

Selon nos informations, il pourrait rebondir du côté de l’AEK Athènes. Le club grec est intéressé par le profil du latéral droit français qui pourrait arriver gratuitement de Saint-Étienne avec quelques bonus et pourcentage à la revente. À suivre.

