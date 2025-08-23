Ligue1+ : les entraîneurs de Ligue 1 tapent déjà du poing sur la table !

Plonger et emmener le spectateur, tel est le grand défi qui attend la LFP cette saison avec le lancement de sa chaîne Ligue1+. Depuis juin, le patron de LFP Média, Nicolas de Tavernost, répète à l’envi son désir d’apporter quelque chose de novateur, d’immersif. Dans un sport aussi fermé que le football, il faut dire que ce n’était pas tâche facile. Mais l’ancien patron de M6 veut bousculer les codes, et il continue d’en appeler au bon sens des clubs, conscients que leur avenir économique dépendra de la qualité de leur produit.

En début de semaine, la LFP annonçait des débuts canons pour sa chaine, avec déjà plus de 600 000 abonnés cumulés après cette première journée (l’objectif assumé de la chaîne est d’atteindre le million à la fin de la saison). Le virage éditorial pris par les équipes de Ligue1+, et facilité par les clubs, désormais plus ouverts, avait fait sourire de Tavernost au micro de RMC : «j’ai vu le PSG à Nantes, ils ont fait des choses qu’on leur a demandées, c’était convivial. Ils ont un statut, c’est normal qu’ils fassent attention. C’est à nous de les convaincre».

Les entraîneurs ne veulent pas saper l’intimité de leur vestiaire

Evidemment, ce ne sont pas les téléspectateurs qui bouderont leur plaisir d’avoir des accès à l’intimité du vestiaire de leur club préféré. Mais du côté des entraîneurs, cette obsession de "l’inside" pourrait rapidement faire grincer des dents. S’ils ont globalement joué le jeu le week-end dernier en se montrant disponibles, ils sont plusieurs techniciens à avoir calmé le jeu en conférence de presse ces derniers jours. Hier, Luis Enrique déclarait : «on a déjà tout montré, il n’y a rien de plus ! En tout cas, tout ce qui est intéressant à montrer… Le reste… » Ce vendredi, Éric Roy a également été invité à s’exprimer sur le sujet. S’il a validé les débuts de la chaîne, le technicien breton a aussi voulu faire entendre sa parole.

«C’est important, que les clubs se rendent compte, que c’est aussi un peu leur chaîne à eux, et qu’il y ait la volonté de collaborer. C’est ce qui fera le succès de cette chaîne, si tout le monde se sent investi, a-t-il d’abord salué. Les insides ? Je pense qu’il y a aussi des limites à tout. On n’a pas besoin d’avoir un micro quand je vais aux toilettes avant les matchs.» Son homologue lillois, Bruno Genesio, allait dans le même sens ces derniers jours : « je n’ai pas un avis franc là-dessus. Je pense effectivement que l’on peut faire des choses, mais d’autres choses doivent rester internes aux vestiaires. On doit ouvrir, mais on ne doit pas non plus devenir une téléréalité.» À bon entendeur.