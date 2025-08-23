Menu Rechercher
Ligue 1

OM - Paris FC : les compositions officielles

Marseille 5-2 Paris FC

La victoire ou la crise profonde ? L’Olympique de Marseille reçoit le Paris FC ce samedi à 17h pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après une première défaite à onze contre dix contre Rennes la semaine dernière marquée par une embrouille entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, les hommes de Roberto De Zerbi voudront s’imposer devant leur public pour se donner de l’air et repartir sur des bases saines. De leur côté, les Parisiens ont perdu leur premier match contre Angers (1-0).

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-2-3-1 avec une attaque composée d’Aubameyang en pointe devant Greenwood, Gouiri et Weah. Egan Riley est titulaire en défense avec Murillo, Balerdi et Garcia. Du côté des Parisiens, la nouvelle recrue, Geubbels, est dans le onze de départ avec Simon et Kebbal.

Les compositions officielles :

OM : Rulli – Murillo, Egan Riley, Balerdi, Garcia – Gomes, Højbjerg – Greenwood, Gouiri, Weah – Aubameyang.

PFC : Nkambadio – Chergui, Mbow, Otavio, Sangui – Camara, Lopez, Marchetti – Kebbal, Geubbels, Simon.

