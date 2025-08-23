Les grands chantiers d’Hansi Flick avec le Barça, Manchester United face à un énorme casse-tête avec ses indésirables

Hansi Flick ferme pour garder ses joueurs

« Je veux que Casado reste », Hansi Flick prend position sur le cas Casado, très convoité par les clubs européens et estimé à 30M€. Une vente pourrait permettre à Barcelone de rééquilibrer les comptes, mais aussi d’inscrire certains joueurs en Liga. Mais l’entraîneur allemand veut conserver son joueur ainsi que Fermin Lopez, lui aussi annoncé sur le départ. À l’heure actuelle, Barcelone fait toujours face à des problèmes d’inscriptions avant son match contre Levante et Oriol Romeu semble être la clé pour débloquer la situation. Hansi Flick souhaite rapidement compter sur Gerard Martín, dont l’inscription dépend de la régularisation de Romeu pour respecter le fair-play financier. En attendant, Martín continue de s’entraîner et a participé à un match amical avec la réserve, tandis que le coach de 60 ans espère que tous les dossiers seront finalisés avant le déplacement à Valence.

Le dilemme de United pour ses indésirables

Ruben Amorim pourrait devoir réintégrer Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho et Tyrell Malacia si aucun transfert ne se concrétise. Ces joueurs, initialement écartés malgré un recrutement de plus de 200M€, restent dans l’incertitude. Amorim insiste : ses plans — notamment un milieu et un gardien — ne dépendent pas de ces ventes, et il appelle à la patience avant d’agir. L’incertitude entoure également André Onana, écarté lors du premier match de la saison.

Vinicius Junior attendu au tournant

Depuis son échec au Ballon d’Or remporté par Rodri, Vinícius Júnior peine à retrouver son niveau exceptionnel. Sa performance éclatante contre Dortmund, avec un triplé au Bernabéu, semble déjà loin, et la saison passée, avec seulement deux titres remportés sur sept objectifs, a freiné son élan. Lors du dernier match contre Osasuna, il est resté discret, laissant Mbappé briller, et a été remplacé avant la fin par Gonzalo, meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs. Avec 124 buts sous le maillot madrilène, le Brésilien sait qu’il doit redevenir ce joueur capable de renverser des matchs à lui seul. Vinícius demeure un pilier clé pour la Seleção sous Carlo Ancelotti, qui vise la sixième étoile. Sanctionné pour le premier match de qualification contre le Chili, il pourra néanmoins rejoindre l’équipe pour le déplacement à La Paz face à la Bolivie. Cette approche réfléchie permet au Real de préserver sa préparation estivale tout en garantissant que le Brésilien reste performant et concentré pour les échéances internationales.