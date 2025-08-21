Real Madrid : Dani Carvajal met déjà Trent Alexander-Arnold sous pression

Il a débarqué cet été en grande pompe dans la capitale espagnole, escorté par les attentes XXL des supporters merengues, mais Trent Alexander-Arnold devra quand même se décarcasser pour espérer obtenir une place de choix au Real Madrid. Car même avec le statut qui était le sien à Liverpool, l’international anglais ne débarque pas dans la peau d’un intouchable dans son nouveau club, bien au contraire. Absent pendant huit mois en raison d’une rupture des ligaments croisés, Dani Carvajal revient avec appétit pour récupérer sa place.

Des concurrents, l’Espagnol en a vu se suivre à la file depuis 10 ans : Danilo, Lucas Vazquez, le tout jeune Achraf Hakimi, Alvaro Odriozola, ou encore Vinícius Tobias. Mais aucun n’a été en mesure de remettre en cause son statut de titulaire. «Je prends ça comme un défi personnel, j’aime la concurrence. J’ai des objectifs importants devant moi et j’espère que cette concurrence, saine, rendra l’équipe bien meilleure», confiait Carvajal avant l’arrivée de Trent Alexander-Arnold cet été. Depuis plusieurs jours, son joli retour en forme est d’ailleurs mis en avant par la presse ibérique.

Alexander-Arnold n’a pas marqué de points pour le moment

«Trent va avoir beaucoup de difficultés», écrit AS ce matin. Le média madrilène loue la forme olympique du joueur de 33 ans, revenu à un bon niveau lors de cette pré-saison, et habité par l’envie de jouer la Coupe du Monde avec l’Espagne l’été prochain. Ces dernières heures, une vidéo d’un but de Carvajal au bout d’un rush en solitaire, est même devenue virale sur les réseaux sociaux. «Le capitaine a marqué ce but exceptionnel… en pleine période de débat sur l’identité du titulaire pour le poste de latéral droit», écrit AS. Dans le même temps, son concurrent TAA n’est pas vraiment épargné, lui qui n’a pas encore réussi à se montrer sous son plus bel angle depuis la Coupe du Monde des clubs.

Titulaire face à Osasuna mardi lors de la première journée de Liga (1-0), l’Anglais avait rendu une copie très neutre, entachée par de nombreuses maladresses techniques, notamment dans ses centres, et par un apport très maigre sur son couloir. Il avait alors été remplacé par l’international espagnol à 25 minutes de la fin, et ce dernier s’était montré bien plus entreprenant. «Je vis la concurrence comme je l’ai vécue à d’autres moments de ma carrière. Quand j’ai eu le plus de concurrence, c’est là que j’ai été le plus performant. C’est un énorme défi qui nous rendra meilleurs tous les deux», ajoutait l’Espagnol en zone mixte. Questionné sur la concurrence entre les deux hommes, Xabi Alonso préférait botter en touche, assurant que l’un comme l’autre aurait du temps de jeu. Mais si l’écart continue de se creuser, une hiérarchie devra logiquement s’installer…