Le Borussia Dortmund en négociations avancées pour recruter Fabio Silva

Fabio Silva est en passe de quitter Wolverhampton. Joueur des Wolves depuis 2020, l’attaquant portugais de 23 ans a enchaîné les prêts à Anderlecht, au PSV, aux Glasgow Rangers et à Las Palmas. Mais cette fois, c’est un transfert définitif qui se dessine.

Selon The Athletic, le club anglais est en négociations avancées avec le Borussia Dortmund. Les Marsupiaux ont proposé de finaliser l’affaire en échange d’un montant d’environ 25 M€ (hors bonus). Pour rappel, Wolverhampton avait recruté le Lusitanien il y a 5 ans pour 40 M€.

