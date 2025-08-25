Menu Rechercher
Affaire Rabiot : Christophe Dugarry ne croit pas à la version de l’OM

Par Matthieu Margueritte
Christophe Dugarry a taclé l'équipe de France @Maxppp

L’affaire Rabiot continue de faire la une de l’actualité de l’Olympique de Marseille. Écarté puis placé sur la liste des transferts par le club phocéen après sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, Adrien Rabiot a vu Roberto De Zerbi lui tendre la main ce week-end. Un véritable micmac. Mais selon Christophe Dugarry, l’OM n’est pas clair dans cette histoire.

Rothen s'enflamme
💥🎙️ Duga : "Je ne crois absolument pas à la version des dirigeants marseillais. Je pense qu'ils ne disent pas toute la vérité. Ce club est génial : ils se mettent le feu alors que la saison vient à peine de commencer. Une fois de plus, c'est du grand n'importe quoi."
« Je ne crois absolument pas à la version des dirigeants marseillais. Je pense qu’ils n’ont pas dit toute la vérité. Je ne sais pas ce qui se trame derrière tout ça, les choses ne sont pas claires. Et quand ce n’est pas clair, toutes les idées sont sur la table, tu peux laisser parler tout le monde. (…) Là c’est OM circus. Une nouvelle fois, l’OM arrive à se mettre le feu dans l’équipe et dans le club alors que la saison a à peine commencé. Ce club est génial, incroyable, magnifique. (…) Une nouvelle fois, c’est du grand n’importe quoi », a-t-il déclaré au micro de RMC.

