Les supporters de l’OM devraient être interdits de déplacement à Lyon

À l’image des dernières saisons, les supporters de l’Olympique de Marseille devraient être interdits de déplacement à Lyon pour le choc face à l’OL dimanche soir au Groupama Stadium (20h45), d’après des informations de RMC Sport. Après plusieurs réunions entre les parties prenantes ces derniers jours, la Préfecture du Rhône et le ministère de l’Intérieur devraient annoncer une interdiction de déplacement des fans marseillais.

De leur côté, les Gones étaient prêts à accueillir des supporters marseillais lors de cette troisième journée de Ligue 1, afin de permettre, en réciprocité, le déplacement des fans lyonnais à Marseille lors du match retour. Ce sont cependant les antécédents trop nombreux entre les supporters des deux équipes qui penchent la balance en faveur d’une interdiction. La réponse officielle des autorités devrait tomber dans les prochaines heures.