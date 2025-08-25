Menu Rechercher
Commenter 48
Ligue 1

Les supporters de l’OM devraient être interdits de déplacement à Lyon

Par André Martins
1 min.
Les supporters marseillais @Maxppp

À l’image des dernières saisons, les supporters de l’Olympique de Marseille devraient être interdits de déplacement à Lyon pour le choc face à l’OL dimanche soir au Groupama Stadium (20h45), d’après des informations de RMC Sport. Après plusieurs réunions entre les parties prenantes ces derniers jours, la Préfecture du Rhône et le ministère de l’Intérieur devraient annoncer une interdiction de déplacement des fans marseillais.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones étaient prêts à accueillir des supporters marseillais lors de cette troisième journée de Ligue 1, afin de permettre, en réciprocité, le déplacement des fans lyonnais à Marseille lors du match retour. Ce sont cependant les antécédents trop nombreux entre les supporters des deux équipes qui penchent la balance en faveur d’une interdiction. La réponse officielle des autorités devrait tomber dans les prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (48)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier