PSG : un triplé extraordinaire, une masterclass… João Neves raconte sa soirée de folie

João Neves nage dans d’autres eaux que la concurrence depuis plusieurs mois, et l’international portugais l’a encore démontré ce soir. Si l’adversité est aussi à mettre en relief - sans manquer de respect à Toulouse - l’ancien milieu de Benfica a confirmé qu’il était reparti sur des bases aussi élevées que la saison dernière, lorsqu’il empilait les passes décisives.

La suite après cette publicité

Cette fois, le joueur de 20 ans a troqué la casquette de passeur pour celle de buteur, et le résultat est sans appel : Neves s’est offert ce soir le premier triplé de sa carrière, et certainement l’un des plus beaux de l’histoire récente de la Ligue 1 avec deux retournés et une frappe en pleine lucarne. «Je suis très content pour ce triplé mais comme je dis toujours, la victoire est plus importante que les buts. C’est mon premier triplé, je vais m’en rappeler pour toujours », souriait-il, humblement.

Un premier triplé en carrière

Il ajoutait ensuite au micro de Ligue1+ : «c’est quelque chose que j’adore faire à l’entrainement, je le fais aussi à la plage. J’aime ce genre de gestes acrobatiques, et si je peux le faire à l’entraînement, pourquoi je ne pourrais pas le reproduire en match ? Mais le plus important était la victoire, on a fait un très bon match, même si c’était un peu fou à la fin avec les 2 buts encaissés.»

La suite après cette publicité

Ils n’auront finalement aucune incidence sur le jugement de la prestation individuelle du Portugais, élu homme du match par la Rédaction Foot Mercato avec la note de 10/10. Un match parfait, qui vient récompenser l’excellente forme du moment du milieu de poche, parmi les meilleurs de la planète en cette année 2025.