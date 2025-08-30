Vidéo : l’énorme raté d’Elye Wahi avec Francfort

Quelques mois après son départ de l’OM, où il avait disputé 14 rencontres (3 buts), Elye Wahi avait tenté de rebondir du côté de l’Allemagne. Ce samedi après-midi, l’avant-centre de 22 ans recruté par l’Eintracht Francfort pour remplacer Omar Marmoush, parti à Manchester City, était en déplacement du côté d’Hoffenheim.

Et malgré la victoire des Aigles, une action d’Elye Wahi a fait le tour des réseaux sociaux. Après un joli déboulé de Farès Chaïbi sur le côté gauche, Elye Wahi était tout seul au second poteau et n’avait plus qu’à pousser le ballon… mais a complètement loupé son geste et Hoffenheim a pu se dégager. Depuis son arrivée en Allemagne, il a trouvé les filets qu’à une seule reprise en 14 matches.