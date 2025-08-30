Menu Rechercher
Commenter 39
Officiel Ligue 1

OL : le groupe contre l’OM, sans Georges Mikautadze

Par Samuel Zemour
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Lyon Marseille Voir sur DAZN

Ce dimanche, dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium, dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, le club rhodanien a publié sa liste pour l’Olympico, dans laquelle on retrouve notamment Nicolas Tagliafico, Tyler Morton, Khalis Merah ou encore Malick Fofana et Adam Karabek.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe pour la réception de Marseille, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵

#OLOM
Voir sur X

En revanche, la grande absence est celle de Georges Mikautadze (24 ans). Poussé vers la sortie après l’incapacité des dirigeants rhodaniens à trouver des offres pour Malick Fofana, l’ancien de Metz a fait l’objet d’une offre d’environ 35 millions de Villarreal, acceptée par l’OL. En partance vers l’Espagne pour finaliser son transfert, il est logiquement absent pour le choc contre Marseille.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Marseille
Georges Mikautadze

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
Georges Mikautadze Georges Mikautadze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier