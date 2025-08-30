OL : le groupe contre l’OM, sans Georges Mikautadze

Ce dimanche, dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium, dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, le club rhodanien a publié sa liste pour l’Olympico, dans laquelle on retrouve notamment Nicolas Tagliafico, Tyler Morton, Khalis Merah ou encore Malick Fofana et Adam Karabek.

En revanche, la grande absence est celle de Georges Mikautadze (24 ans). Poussé vers la sortie après l’incapacité des dirigeants rhodaniens à trouver des offres pour Malick Fofana, l’ancien de Metz a fait l’objet d’une offre d’environ 35 millions de Villarreal, acceptée par l’OL. En partance vers l’Espagne pour finaliser son transfert, il est logiquement absent pour le choc contre Marseille.

