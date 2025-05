Trent Alexander-Arnold signe au Real Madrid

La fin d’une ère pour Trent Alexander-Arnold. Latéral droit de 26 ans, l’international anglais (33 capes, 4 buts) est un vrai enfant de Liverpool. Né dans la ville et formé depuis 2004 au sein de la formation anglaise, il s’est installé depuis près de neuf ans au sein du onze des Reds. Décisif cette saison dans la quête du titre en Premier League tout comme en 2020, il a aussi été de la victoire finale lors de la Ligue des Champions 2019.

Après 353 matches pour 23 buts et 92 passes décisives avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold a décidé de dire stop et de ne pas prolonger à l’issue de son contrat cette saison. Une grosse décision pour le joueur qui avait annoncé il y a quelques semaines son départ des Reds à l’issue de la saison. Et pour la suite, un club s’est positionné depuis de longs mois, le Real Madrid.

Madrid a payé 10 M€

Avec la fin de contrat de Lucas Vazquez et les nombreux pépins physiques de Dani Carvajal, le Real Madrid avait envie de s’offrir un nouveau titulaire à ce poste. D’autant que l’arrivée de Xabi Alonso, qui utilise un 3-4-3/3-4-2-1, va rebattre les cartes. Trent Alexander-Arnold qui a souvent été pointé du doigt pour ses largesses défensives pourrait s’amuser en tant que piston droit.

Fier d’annoncer son arrivée, le Real Madrid s’est fendu d’un communiqué. «Le Real Madrid C. F. et le Liverpool FC sont parvenus à un accord selon lequel Trent Alexander-Arnold sera lié à notre club pour les six prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2031». Et si la Casa Blanca annonce un accord avec les reds, c’est parce que The Athletic nous apprend que les Merengues ont finalement payé 10 M€ aux Anglais pour avoir TAA avec eux au Mondial des Clubs.