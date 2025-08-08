Menu Rechercher
Chelsea et Alejandro Garnacho sont déjà d’accord

Par Aurélien Macedo
alejandro-garnacho-2425x.jpg @Maxppp

Alors que Benjamin Sesko (22 ans) est sur le point de rejoindre Manchester United, Alejandro Garnacho (21 ans) pourrait prendre la tangente. L’ailier argentin qui est dans une relation conflictuelle avec son coach Ruben Amorim est sur le départ. Une option qui ne dérange pas forcément le joueur.

Selon The Athletic, Alejandro Garnacho souhaite rester à Manchester United ou aller à Chelsea. Il a écarté toutes les autres options. Une perspective qui laisse donc la porte ouverte aux Blues qui sont en contact avec leurs homologues mancuniens pour son transfert. Les discussions s’accélèrent pour le moment, surtout avec l’arrivée imminente de Benjamin Sesko du côté de Manchester United. Fabrizio Romano précise d’ailleurs ce vendredi que le joueur s’est déjà mis d’accord avec les Blues. Il attend désormais que les deux clubs s’entendent.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
