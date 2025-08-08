Menu Rechercher
Dusan Tadic signe aux Émirats arabes unis

Par Jordan Pardon
Dušan Tadić @Maxppp

À bientôt 37 ans, Dusan Tadic s’offre l’un des derniers défis de sa carrière. Le milieu offensif serbe a quitté Fenerbahçe libre cet été, après une dernière saison à 11 buts et 13 passes décisives en championnat. Un temps cité à l’Atlético de Madrid, il va finalement rejoindre les Émirats arabes unis.

AlWahda FC نادي الوحدة
انتهى الانتظار 😉!
دوسان تاديتش وحداوي 🟤.

#WHDFC
Ce vendredi, c’est le club d’Al-Wahda, troisième du dernier championnat émirati, qui a officialisé son arrivée pour la saison à venir. Ces dernières années, Tadic était passé par Southampton, mais aussi l’Ajax, où il avait grandement contribué à l’épopée du club néerlandais en Ligue des Champions en 2019 (demi-finale). Il avait annoncé sa retraite internationale il y a un an.

