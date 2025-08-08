Chelsea : ça tourne mal pour Christopher Nkunku

Cet été, Christopher Nkunku et Chelsea s’attendaient à vivre un autre mercato. Très rapidement, les pensionnaires de Stamford Bridge ont ouvert la porte à un départ du Français, désireux d’aller relever un nouveau challenge. Et pour favoriser sa vente, les Blues ont même baissé leurs exigences financières, puisqu’ils ont fixé un prix de départ de 35 M€ selon le quotidien L’Equipe. Soit la moitié de ce qu’ils demandaient il y a encore quelques mois, à savoir 70 M€. Toutefois, The Athletic parle plutôt d’un montant de 50 M€. Quoi qu’il en soit, son transfert aurait dû être bouclé assez vite. Un joueur souhaitant s’en aller, un club vendeur et un prix attractif : tous les voyants étaient au vert. Sauf que nous sommes le 8 août et que Nkunku est toujours un joueur de Chelsea. Une anomalie.

Pourtant, le poste, le profil et le potentiel du joueur qui est encore jeune plaisent. Cet été, quelques clubs ont frappé à sa porte. Mais ils ne sont pas allés au bout. Cela a été le cas du Bayern Munich, qui le suit depuis son passage réussi à Leipzig. En quête d’un ailier, les Bavarois ont coché son nom. Mais il n’était pas forcément la priorité. C’est Luis Diaz qui a été recruté contre 75 M€. Une belle somme qui est allée directement dans les poches de Liverpool, où Nkunku a aussi été mentionné. Mais le club de la Mersey semble surtout prêt à miser sur un profil différent et à claquer une somme XXL sur Alexander Isak pour renforcer son secteur offensif. Arsenal, qui ne semble plus être sur le coup, et Manchester United ont aussi été cités comme des points de chute.

Les portes se ferment les unes après les autres

Concernant le club mancunien, la presse anglaise a notamment évoqué un possible troc avec Alejandro Garnacho, qui plaît à Chelsea. Sauf que The Athletic annonce que les Red Devils ont écarté cette piste pour le moment. Un retour à Leipzig a aussi été envisagé durant un temps. Mais là encore, le média britannique explique qu’il est très peu probable que Nkunku revienne. Le Français a aussi été lié à l’Inter Milan. La Gazzetta dello Sport a révélé qu’il avait été proposé mais que les Nerazzurri n’avaient pas donné suite, eux qui poussent pour Ademola Lookman. Idem pour le FC Barcelone. L’ancien du PSG figurait dans la liste des joueurs suivis. Un échange avec Fermín Lopez a été proposé par les Anglais, qui ont refusé selon Mundo Deportivo.

Malgré leur intérêt pour Nkunku, Marcus Rashford lui a été préféré. Un nouvel échec pour le joueur et Chelsea, qui abordent ce mois d’août dans l’incertitude. The Athletic explique que l’international tricolore a été autorisé à manquer le début des entraînements durant la pré-saison. Il est aussi précisé qu’il fait encore l’objet de demandes de plusieurs clubs en Angleterre, en Italie ainsi qu’en Allemagne. Il reste encore quelques options à Christopher Nkunku, dont le contrat avec les Londoniens expire en juin 2029. Si jamais il devait rester à quai, il devra jouer des coudes à Chelsea, qui n’en finit plus de remplir son vestiaire. Espérons pour lui que le mercato se débloque durant ce mois-ci.