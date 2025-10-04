Premier League : Bournemouth vit un rêve éveillé !

Chaque saison, la Premier League nous offre une révélation. Lors de la dernière cuvée, ce titre se partage entre Nottingham Forest et Bournemouth. Club abonné au ventre mou depuis sa remontée en 2022-2023, le deuxième cité a réussi à se hisser à une neuvième place prometteuse l’an dernier après avoir été longtemps dans le top 8. Pouvant s’appuyer notamment sur une défense efficace (46 buts encaissés en 38 matches), les Cherries ont été un sérieux poil à gratter l’année dernière.

Après une première partie de saison dernière remarquable, les pensionnaires du Vitality Stadium ont perdu du terrain après janvier et ont finalement échoué à neuf points d’une qualification européenne. Une campagne prometteuse qui laissait augurer de bonnes choses pour la suite. Pourtant, les doutes étaient permis après un mercato estival certes lucratif mais inquiétant sur le plan défensif. En effet, s’appuyant sur une arrière-garde accrocheuse, Bournemouth a perdu Dean Huijsen, Illia Zabarnyi et Milos Kerkez qui sont respectivement partis au Real Madrid, au PSG et à Liverpool, signe de leur grand talent. En revanche, malgré le départ de Dango Ouattara, Bournemouth a réussi à conserver ses pépites Antoine Semenyo et Justin Kluivert.

Andoni Iraola continue de performer avec son Bournemouth

Et sous les ordres d’Andoni Iraola, le club anglais continue de performer en championnat avec notamment un Semenyo en feu, auteur de six buts et trois passes décisives en sept matches. Arrivé sur le banc des Rouge et Noir en 2023, l’ancien arrière droit espagnol confirme qu’il est l’un des coaches les plus intéressants tactiquement en Premier League. En s’appuyant sur plusieurs renforts venus de France (Bafodé Diakité, Adrien Truffert, Eli Junior Kroupi), le tacticien ibérique produit du football attrayant et permet surtout à son équipe de remporter des matches. Malgré une défaite inaugurale à Liverpool et deux matches nuls contre Newcastle et Leeds, les Cherries gagnent et leur victoire face à Fulham ce vendredi leur permet d’être provisoirement deuxièmes de Premier League.

Un accomplissement qui porte forcément le sceau d’Iraola. Auteur de son premier but en championnat ce vendredi, Justin Kluivert a tenu à rendre hommage à son mentor espagnol au micro de Sky Sports après la rencontre : «il est incroyable. Si vous voyez aussi les gars qui ont quitté l’équipe, comment nous nous en sortons en ce moment est incroyable. Je dis toujours que le conducteur du bus est l’entraîneur, et il nous emmène sur un itinéraire fou. Conducteur incroyable, alors nous le suivons. Nous adorons cela et cela se voit au classement avec cette deuxième place, mais nous restons humbles car la saison est longue. Mais qui sait, qui sait. Nous visons le plus grand possible.» Vous l’aurez compris, Bournemouth entend bien poursuivre sur sa lancée pour enfin aller briguer une place européenne en fin de saison.