N2 : Bordeaux corrige le Stade poitevin et se donne de l’air

Bruno Irles reprend de la hauteur. Annoncé sur un siège éjectable suite au début de saison chaotique de Bordeaux en National 2, le technicien de 50 ans peut souffler un bon coup. Son équipe s’est largement imposée ce samedi soir en allant s’imposer 3-0 face au Stade poitevin.

La suite après cette publicité

Luderic Etonde avait ouvert le score après avoir récupéré le ballon, puis trouvé un relais avec Royce Openda (26e). Il s’offrait un doublé dès le retour des vestiaires après un excellent travail de Steve Shamal (46e). Matthieu Villette a fait la décision à l’heure de jeu sur un centre en retrait de Driss Trichard.