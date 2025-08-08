Menu Rechercher
Nantes a rejeté une grosse offre du Paris FC pour Matthis Abline

Par Jordan Pardon
1 min.
Matthis Abline @Maxppp

Toutes ventes cumulées, le FC Nantes a déjà pu alimenter son tiroir-caisse avec un peu plus de 40 millions d’euros de récoltés cet été. Vu la fragilité du contexte lié aux droits TV, le club ne dépensera pas des mille et des cents, il a même plutôt l’intention de vendre encore. Matthis Abline, révélation nantaise de la saison dernière et auteur de 9 buts en Ligue 1, pourrait justement faire partie de cette grande braderie.

Comme nous vous le révélions ces dernières semaines, Sunderland avait formulé une offre à hauteur de 20 M€ aux Canaris. Le Paris FC, ambitieux promu, courtise aussi l’international espoir tricolore. Selon L’Équipe, le club francilien aurait formulé une offre à hauteur de 25 millions d’euros pour le joueur formé à Rennes. Offre rejetée par Nantes, qui valoriserait son attaquant de 22 ans à 50 millions d’euros.

