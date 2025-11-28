Nice a ciblé trois renforts pour le mercato

Nice connaît une grosse crise depuis quelques semaines. Le club azuréen enchaîne les contre-performances et même les humiliations en Coupe d’Europe. Dernier du classement de la Ligue Europa et sur une série de 17 matches sans victoires en Coupe d’Europe, l’OGC Nice de Franck Haise est dans la galère. Et si l’ancien coach du RC Lens est toujours en poste, il peut remercier sa direction qui semble toujours lui faire confiance et sait aussi qu’un licenciement couterait cher.

Sur le papier, Haise n’est aussi pas aidé par un effectif limité et régulièrement décimé par les blessures. Et Nice n’a pas le choix que de réagir en renforçant l’équipe sur le mercato. Selon les informations de L’Équipe, le club cible au moins trois recrues sur le mercato. Un attaquant de pointe est notamment attendu avec un piston gauche et un milieu de terrain physique. Reste à savoir s’ils seront disponibles sur le marché hivernal, toujours compliqué.