Lens s’offre le gros coup Florian Thauvin

Les revenants. Cet été, plusieurs anciens joueurs du championnat de France ont fait leur grand retour après une longue absence. Une dizaine d’années après son départ pour l’étranger, Youssef El-Arabi a rejoint le FC Nantes. Après avoir vécu son rêve américain au Los Angeles FC, Olivier Giroud a posé ses valises à Lille. Florian Thauvin, lui aussi, va évoluer dans le nord. Mais au sein de l’autre gros club du coin, le Racing Club de Lens. Pourtant, "FloTov" a également été sous contrat chez les Dogues en 2013 sans jamais y jouer finalement. Une histoire qui s’est conclue après un bras de fer entre le Français, qui était dragué par l’OM, et l’écurie nordiste. Le principal intéressé a donné sa version des faits il y a quelques mois lors d’un entretien accordé au Média Carré.

« Lille me voulait (en janvier 2013, ndlr) et j’accepte d’y aller suite à une discussion avec Rudi Garcia (…) Je me retrouve dans une situation où j’ai signé à Lille, mais j’ai Marseille qui me veut. Quand je fais mon retour à Lille, Frédéric Paquet me convoque pour me proposer un nouveau contrat pour mes performances sur les six derniers mois. J’étais super content, même si j’avais Marseille dans un coin de la tête. Et en fait, quand j’arrive là-bas, il me défonce : ‘Pour qui tu te prends, tu n’as rien fait dans le football. Tu n’es qu’un petit jeune. Tu vas te la fermer, faire ce qu’on te dit et faire tes preuves sous notre maillot parce que nous, on t’a acheté.’ En fait, il n’était pas content parce que pendant la Coupe du monde U20, il y avait eu des interviews et j’avais parlé de Marseille. Je savais que les rumeurs étaient vraies donc je n’ai pas nié l’intérêt et c’est ce qui l’avait énervé »

Un projet taillé sur mesure

Quelques années plus tard, les supporters lillois n’ont pas digéré cette affaire. Ils ont d’ailleurs promis l’enfer à l’international tricolore, qui a dit oui au projet des Sang-et-Or. Comme révélé sur notre site, le directeur sportif Jean-Louis Leca, qui connaît très bien Thauvin depuis son passage à Bastia, lui a proposé d’avoir un rôle important aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Le champion du monde 2018 sera un grand frère pour les jeunes joueurs et un élément expérimenté sur lequel Pierre Sage pourra s’appuyer. Pour toutes ces raisons, Thauvin, qui était également prêt à dire oui à une prolongation à l’Udinese, a accepté le challenge proposé par Lens.

«Un renfort deux étoiles ! Champion du monde 2018 avec l’Équipe de France, Florian Thauvin (32 ans) vient renforcer l’attaque du Racing après deux saisons et demie à l’Udinese Calcio (Serie A). Rompu aux joutes de la Ligue 1 McDonald’s, au sein de laquelle il compte 259 apparitions pour 86 réalisations, l’international tricolore (10 sélections) s’engage avec le club artésien jusqu’en 2028», indique le communiqué de Lens. Un transfert à 6 M€ qui fait donc le bonheur du club artésien et de ses supporters. La trentaine à peine entamée, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille revient donc en France. Après son passage sur la Canebière, il avait vécu une expérience compliquée chez les Tigres de Monterrey avant de retrouver des couleurs sous le maillot de l’Udinese. Club avec lequel il a marqué 9 buts et délivré 5 assists en 26 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.