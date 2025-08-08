Le Bayern entre dans la course pour Nicolas Jackson

Selon les informations de Sky Sport, le Bayern Munich a officiellement pris contact avec Chelsea ce jeudi pour se renseigner sur la situation de Nicolas Jackson. Les dirigeants bavarois ont demandé des précisions sur la situation contractuelle, le prix ainsi que les conditions d’un éventuel transfert de l’attaquant sénégalais de 23 ans. Auteur de 13 buts en 37 matchs la saison dernière avec les Blues, Jackson pourrait quitter Londres dès cet été après les arrivées de Liam Delap et João Pedro. Sa valeur est estimée à environ 65 millions d’euros.

Le Bayern n’est pas seul sur le dossier : Newcastle suit également de près le joueur, en quête d’un nouveau buteur après avoir manqué Benjamin Sesko, qui arrive à Manchester United. Pour l’heure, aucune offre concrète n’a été formulée, mais l’intérêt est bien réel. À noter que le dossier Nick Woltemade, autre piste offensive du Bayern, reste bloqué, le VfB Stuttgart ayant rejeté les propositions actuelles du club bavarois. L’intérêt du Bayern pour Jackson serait lié à la blessure de Musiala, ainsi qu’au départ de Leroy Sané. L’effectif du Bayern peut sembler léger malgré le renfort de Luis Diaz. En attaque, il ne reste plus que Kane, Olise, Gnabry, Coman et le Colombien. Affaire à suivre.