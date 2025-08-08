Tout est débloqué pour Alvaro Morata

Alvaro Morata a obtenu gain de cause. À la merci d’un coup de billard à trois bandes impliquant l’AC Milan, qui détient ses droits sportifs, Galatasaray où il est prêté de janvier à décembre 2025, et Côme le club qu’il souhaite rejoindre. Et il va bien y signer d’après Fabrizio Romano, alors que l’attaquant espagnol était entré en conflit avec la direction turque pour la forcer à casser le prêt.

Les Stambouliotes ont fini par accepter cette demande moyennant un chèque de 5 M€ en guise de compensation. Les Rossoneri et ses voisins lariani s’étaient déjà entendus sur un prêt avec obligation d’achat dont le montant est situé aux alentours de 10 M€. Le joueur de 32 ans est en route pour le nord de l’Italie où il est attendu pour passer sa visite médicale.