Tout est débloqué pour Alvaro Morata
Alvaro Morata a obtenu gain de cause. À la merci d’un coup de billard à trois bandes impliquant l’AC Milan, qui détient ses droits sportifs, Galatasaray où il est prêté de janvier à décembre 2025, et Côme le club qu’il souhaite rejoindre. Et il va bien y signer d’après Fabrizio Romano, alors que l’attaquant espagnol était entré en conflit avec la direction turque pour la forcer à casser le prêt.
Les Stambouliotes ont fini par accepter cette demande moyennant un chèque de 5 M€ en guise de compensation. Les Rossoneri et ses voisins lariani s’étaient déjà entendus sur un prêt avec obligation d’achat dont le montant est situé aux alentours de 10 M€. Le joueur de 32 ans est en route pour le nord de l’Italie où il est attendu pour passer sa visite médicale.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer